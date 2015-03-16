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فخري عبد النور يكشف سبب ضعف التمثيل الروسي في المؤتمر الاقتصادي

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فخري عبد النور يكشف سبب ضعف التمثيل الروسي في المؤتمر الاقتصادي فخري عبد النور يكشف سبب ضعف التمثيل الروسي في المؤتمر الاقتصادي

كشف منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن سبب ضعف التواجد الروسي الرسمي خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»؛ مؤكدًا على هناك اجتماعات مستقبلية قريبة بين مسؤولي البلدين.

وأضاف عبد النور خلال حواره على فضائية «القاهرة والناس» أمس الأحد :” أن منتصف إبريل المقبل سيشهد اجتماع للجنة الروسية المصرية، لتطوير الاقتصاد والصناعة ” .

وأشار إلى أن انعقاد اجتماعا مشتركا بين رجال الأعمال والمستثمرين الروسيين، في منتصف مايو المقبل.

واختتم: «الرئيس الصيني غاب عن المؤتمر الاقتصادي لأنه سيقوم بزيارة رسمية لمصر 14 إبريل المقبل، لعقد اجتماعات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح والحكومة المصرية».

 

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