الببلاوي: السماء لا تمطر ذهبا.. وسنصل إلى أكثر مما نتوقع بالعمل والصبر

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يعد رسالة تفاؤل وثقة أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف خلال لقائه على فضائية ”إم بي سي مصر” مساء أمس الأحد :” أن الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة السابقة تدعو إلى الاطمئنان إذا استمرينا على نفس المنهج”.

وتابع “الببلاوي”: “السماء لن تمطر ذهبًا، ولكن العمل والجدية والصبر سيصلنا إلى أكثر مما نتوقع بكثير”.

يُذكر أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري قد اختتم أعماله اليوم، بعد انعقاده لثلاثة أيام، بمشاركة دولية وعربية ضخمة، حيث تم خلاله عرض العديد من المشروعات في مختلف المجالات، كما قامت الحكومة بتوقيع الكثير منها مع شركات القطاع الخاص.