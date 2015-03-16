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وزير الخارجية: معايير المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لم تنطبق على تركيا

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وزير الخارجية: معايير المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لم تنطبق على تركيا وزير الخارجية: معايير المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لم تنطبق على تركيا

سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن المؤتمر الاقتصادي ساعد على تعميق العلاقات مع الدول الصديقة.

وأضاف شكري على فضائية “الحياة” مساء أمس الأحد :” أن توجيه الدعوات للمشاركة في المؤتمر كان له معايير محددة لنجاحه، وهذه المعايير لم تنطبق على تركيا ” .

وأوضح أن كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالمؤتمر الاقتصادي كانت إيجابية وداعمة لمصر، موضحا أن إرادة الشعب المصري أجبرت دول العالم على تغيير سياستها.
> وأشار إلى انعقاد القمة العربية في مرحلة مهمة من تاريخ العالم العربي، ووسط تحديات كثيرة تواجه الأمة، مضيفًا أن القمة المرتقبة والمقرر انعقادها يومي 28 و29 مارس الجاري، ستتطرق إلى كيفية الحفاظ على الأمن القومي العربي.

 

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