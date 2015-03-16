رئيس جمعية رجال الأعمال يعرب عن تخوفه من العاصمة الإدارية الجديدة

قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فاعليات مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، كان من القلب وواضحًا وصريحًا.

وأضاف صبور خلال حواره على فضائية «القاهرة والناس» أمس الأحد :” أن جميع الوافدين الأجانب تحدثوا بشكل طيب عن مصر، مؤكدًا على نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فاق كل التوقعات ” .

وأشار إلى الاتفاق مع شركة أمريكية لتحديث المحطات الكهربائية؛ نظرًا لتخوف بعض المستثمرين من انقطاع الكهرباء عن المصريين داخل منازلهم.

ولفت إلى أن مصر أصبحت سوقًا واعدًا لجميع المستثمرين، وبها فرص واعدة للجميع، موضحًا أن مصر أصبحت سوقًا مفتوحًا لجميع الشركات الكبرى بأمريكا وأوروبا.

وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال، عن تخوفه من إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، متسائلًا: «هل ننقلها ببطالتها المقنعة ام سنقوم بتصفية الموظفين؟»،لافتًا إلى احتياج هذا السؤال لإجابة واضحة من المسؤولين.

وأوضح أن حجم البطالة في مصر يبلغ 13.5 %، متابعًا: «البطالة زادت خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، بسب الأوضاع السياسية التى كانت تمر بها مصر».