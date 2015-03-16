وزيرة التعاون الدولي تكشف عن أصعب اللحظات التي شهدتها قبل المؤتمر الاقتصادي

كشفت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، عن أصعب اللحظات التي مرت عليها، أثناء فترة الإعداد لمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، الانتقادات الاذعة التي وجهت للعاملين عليه، وخاصة الهجوم والتشكيك في قدرات المصريين على إنجازه.

وأضافت الأهواني خلال لقائها على فضائية «سي بي سي» أمس الأحد :” أن بعض المشككين كانوا يبثون رسائل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تخوفها من تأثير هذا الهجوم على إقبال الوفود على حضور المؤتمر ” .

وتابعت: «في أخر أسبوعين قبل المؤتمر واجهت مشكلة بعد زيادة طلبات الحضور، ما وضعنا في ضغط كبير لتنظيم الحضور»، لافتة أن سفراء مصر في بعض الدول حذروا من حدوث أزمة دبلوماسية بسبب زيادة الإقبال وصعوبة تنظيم استقبال كل من طلب الحضور.