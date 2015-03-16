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حبس 10 من عناصر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف والتخريب بالعياط

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حبس 10 من عناصر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف والتخريب بالعياط حبس 10 من عناصر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف والتخريب بالعياط
أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف، رئيس النيابة بحبس 10 من عناصر جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف والشروع فى القيام بأعمال تخريبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة.
>كانت قوة من مباحث قسم شرطة العياط برئاسة المقدم محمد فيصل، رئيس المباحث، قد تمكنت من ضبط 10 أفراد من عناصر جماعة الإخوان بقرية بيبس بمركز العياط بجنوب الجيزة، لاتهامهم بالتخطيط للقيام بأعمال تظاهر وعنف بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة حينما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفيد باجتماع عدد من عناصر جماعة الإخوان بأحد المنازل بقرية بيبس بمركز العياط بجنوب الجيزة، يخططون للقيام بأعمال عنف وتظاهر، وفور ورود المعلومات خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط للمكان المذكور، وتمكنت من ضبط المتهمين.
>وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن عددا من المتهمين المضبوطين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا حرق واقتحام مركز قسم شرطة العياط، وعدد آخر مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا تظاهر.

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مصر 365