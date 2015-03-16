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أهالى ضحايا عسكريين لبنانيين يرفضون أى تسوية مع المطرب الهارب فضل شاكر

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أهالى ضحايا عسكريين لبنانيين يرفضون أى تسوية مع المطرب الهارب فضل شاكر أهالى ضحايا عسكريين لبنانيين يرفضون أى تسوية مع المطرب الهارب فضل شاكر
رفض أهالى عدد من ضحايا عسكريين فى الجيش اللبنانى وزملائهم ، محاولات المطرب اللبنانى الهارب فضل شاكر من العدالة تسوية وضعه القضائى ومحاولته النأى بنفسه عن الشيخ السلفى الهارب أحمد الأسير المتورط فى عنف ضد الجيش اللبنانى.

وتم تنظيم اعتصام أمس الأحد من قبل أهالى العسكريين الذى سقطوا فى المواجهات بين الجيش اللبنانى والمجموعة المسلحة التابعة لأحمد الأسير التى وقعت الصيف قبل الماضى فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان ، حيث أعرب الأهالى عن رفضهم لأى تسوية على حساب دماء أبنائهم.

يشار إلى أن المطرب الهارب فضل شاكر ظهر فى برنامج تليفزيونى على إحدى القنوات اللبنانية ، وقال إنه لم يتورط فى دماء أو قتال ضد الجيش اللبنانى وأن علاقته بأحمد الأسير كانت سيئة قبل هروبهما من المجمع الذى كانا يتحصنان به فى صيدا "فيما يعرف بأحداث عبرا" والجهات اللبنانية المعنية كانت تعلم بذلك ، مؤكدا أنه يريد العودة لحياته الطبيعية ، ولكنه لن يسلم نفسه إلا بعد تسوية وضعه.
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مصر 365