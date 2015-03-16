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الرئيس الجزائرى يستقبل وزير خارجية النرويج

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الرئيس الجزائرى يستقبل وزير خارجية النرويج الرئيس الجزائرى يستقبل وزير خارجية النرويج
أكد وزير الشؤون الخارجية النرويجى بورج براند ، الإرادة المشتركة لبلده والجزائر فى تعزيز تعاونهما الاقتصادى خاصة فى مجال الطاقة.

جاء ذلك فى التصريح الذى أدلى به مساء الأحد عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال البحرى والصيد البحرى والطاقة "النفط والغاز" بالإضافة إلى مسألة انخفاض النفط.
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