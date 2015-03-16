القبض على 12 شخصا تبادلوا إطلاق النيران بسبب الخلاف على قطعة أرض بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث المراغة بسوهاج، عقب الدفع بمجموعة من أفراد قوات الأمن من السيطرة على مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بناحية قرية الوقدة دائرة المركز، حيث تم إطلاق الأعيرة النارية بها دون وقوع أى إصابات بسبب الخلاف على قطعة أرض.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز دون وقوع إصابات وتم إلقاء القبض على 12 شخص من المشاركين فيها.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز، بوقوع مشاجرة بين " طرف أول " (محمد ع ع أ 49 عاما حاصل على دبلوم ومحمد ش ع 55 عاما عامل وحسام ع م ح 28 عاما حاصل على دبلوم وإبراهيم ع م ح 18 عاما طالب ) ويقيمون بذات الناحية، وطرف ثان ("مرتضى م ع ا 65 عاما عامل وعبد الحفيظ م م ع 71 عاما بالمعاش وصابر م م ع 52 عاما مشرف نشاط وهيثم ع م م 21 عاما طالب ومصطفى م م 25 عاما عامل ومحمد م م 25 عاما عامل محمد ص م 16 عاما طالب ووليد ح م 21 عاما) ويقيمون بناحية الغريزات دائرة المركز.

وتبين أن سبب المشاجرة خلاف على قطعة أرض، تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الأخر بالضرب، وأتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإشعال النيران فـى عشه مقامه على الأرض المتنازع عليها وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهم فـى الهواء بقصد التهديد وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وضبط السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1131 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.