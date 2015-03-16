طالب يطعن آخر لمعاتبته بسبب تعديه بالسب على صاحب محل محمول بطنطا

شهدت قرية صناديد التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، قيام طالب بطعن طالب آخر بسكين وإصابته بجرح نافذ بالبطن، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بعد قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم، لتعديه بالسب على صاحب محل محمول لتأخره فى إصلاح هاتف أحد أقاربه.

تم نقل المصاب لمستشفى المنشاوى العام، وضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تلقى العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا، بلاغًا من مستشفى المنشاوى العام بوصول "عبد الرحمن.ز.ع"، 20 سنة طالب، مقيم قرية صناديد مصاب بجرح نافذ بالبطن، وبسؤال والده اتهم "محمد.ص.ال"، 18سنة طالب، بالتعدى على نجله بالضرب بسكين وإحداث إصابته لقيام نجله بمعاتبة المتهم لقيامه بالتعدى بالسب على صاحب محل محمول، لتأخره فى إصلاح هاتف أحد أقاربه.

تمكن المقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا، من ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر 8059 جنح مركز طنطا، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.