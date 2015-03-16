500 مزارع مهددون بالحبس بسبب محاضر تبديد بجمعية بنى بكار بمطوبس

يعيش أكثر من 500 من مزارعى جمعية بنى بكار بمطوبس فى محافظة كفر الشيخ حالة من القلق والرعب بسبب أحكام غيابية نتيجة تحرير هندسة رى مطوبس محاضر مخالفة دورة، وتم تحويل هذه المحاضر للنيابة وحكمت المحكمة على عدد منهم غيابياً ما جعلهم مهددين بالحبس.

وأكد عبد المعبود زكريا سعد الدين أحد هؤلاء المزارعين قائلا: نحن 500 مزارع تابعين لجمعية بنى بكار، ولم نخضع لأى دورة زراعية وفوجئنا بإنذارنا بأحكام غيابية، وعندما سألنا فوجئنا أنها غرامات تبديد من قبل هندسة الرى بمطوبس وعندما سألناهم ردت علينا "الرى" بأنها مرسلة من قبل الزراعة ونحن مهددين الآن من قبل الشرطة والنيابة بعقوبات وغرامات باهظة ليس لها أى أساس من الصحة، فهل هى ضريبة على الفلاح المصرى أو المزارع البسيط؟ ومن أين نأتى بهذه المبالغ؟.

وأضاف عبد الرزاق حسن مجاهد، مزارع، نرجو من وزير الزراعة ووزير الرى فتح تحقيق عاجل لمجازاة المخطئ من المسئولين من الزراعة أو الرى الذين حرروا محاضر على غير الحقيقة.

وأشار عبد الله أبو زيد عبد الدايم، مزارع، إلى أن هناك عددا كبيرا من المزارعين لا حيازة زراعية لهم بالجمعية بالملك أو الإيجار، ولدينا ما يفيد ذلك من الجمعية نفسها، ومنا من توفى منذ سنوات، ومنا من يروى أرضه من مياه الصرف الزارعى الصحى، حيث إن زمام الجمعية يتوسطه مصرف زغلول 11، والمصرف الوسطى ونحن فى نهاية مجرى المياه العذبة قبل بحيرة البرلس ونروى الأرض بالماء المنعدم أو الفائض وقريبين من ساحل البحر المتوسط، فعلى أى أساس فرضت هذه المبالغ والمحاضر محررة 2013م والإخطارات، وصلت لنا فى 2015 فأين كانت هذه المحاضر منذ سنة 2013م؟.

وأضاف على عبد الواحد عبد العاطى مزارع قائلا: إلى متى يظل الظلم وتحرير المحاضر جزافاً دون تدقيق؟ لذا نطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بالتحقيق مع المسئولين المخالفين الذين هددوا 500 مزارع بجرة قلم دون التدقيق فيما يكتبون وهم لا يعبأون بآثار ما يفعلونه.

وأكد حسن عبد العليم سعد الدين مزارع لدينا ما يثبت أن بعضنا ليس لديهم حيازات زراعية، ومنا من يروى بمياه الصرف، والتى أقر فيها موظفو جمعية بنى بكار بذلك، وبرغم ذلك حررت لنا محاضر تبديد وحكم علينا غيابيا.

وأضاف محمد الملا محاسب أن الـ500 مزارع مهددين بالحبس ومنهم من يبيت خارج منزله خوفا من إلقاء القبض عليهم بدون ذنب، لذا نطالب محافظ كفر الشيخ الجرىء الذى اتخذ عددا من القرارات الجريئة أن ينقذ هذه الأسر المهددة بالضياع والتشرد ومجازاة المخطئ.



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