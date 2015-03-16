البدء فى إنشاء 66 محطة صرف صحى بالشرقية بتمويل "أوروبى- إماراتى"

أعلن الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، أنه تم تخصيص 75 مليون دولار أمريكى كمنحة من البنك الدولى للبدء فى تنفيذ 21 محطة معالجة لمياه الصرف الصحى على مرحلتين بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى توفير تمويل 45 محطة من الاتحاد الأوروبى بدائرة المحافظة وأيضاً من المنحة الإماراتية.

وأضاف الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية خلال اجتماعه بمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بديوان عام المحافظة مساء أمس الأحد، والهيئة العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بأن هناك عدة محطات لمياه الشرب بأبو كبير والبكارشة. ومركز الحسينية ومحطة شعفورة سوف تدخل الخدمة صيف 2015 وتساهم بشكل كبير فى حل مشكلة مياه الشرب بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بأنه ينبغى تضافر كل الجهود بين الهيئة والوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء لسرعة توفير الأراضى اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة خاصة فى المناطق التى تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مع مراجعة الزراعة بإمكانية استثناء تلك المواقع من شرط الحيز العمرانى، وأبدى رئيس الهيئة العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة استيائه الشديد لتعنت هيئة الطرق والمغالاة فى اشتراطات التراخيص الخاصة بإنشاء المحطات، وكذلك مديرية الصحة والبيئة، وطالب بضرورة تواجد جميع الجهات المنوط بها إصدار الترخيص فى وقت واحد أثناء معاينة الأراضى التى تقام عليها محطات الرفع والمعالجة لتوفير الجهد والوقت.

وأشار رئيس الهيئة العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أيضا إلى ضرورة مخاطبة وزارة التعليم الفنى بإنشاء مركز التكوين المهنى لإعادة تدريب العاملين بالدولة لتوفير عمالة ماهرة لتشغيل تلك المحطات باعتبار أن الموارد البشرية المتاحة حالياً لن تستطيع مواجهة ما يتم انجازه من أعمال مستقبلاً.