أهالى قريتين بسوهاج يقطعون طريق الكوامل الجديد بعد وقوع حادث تصادم

شهد طريق الكوامل الجديد بمحافظة سوهاج، تجمع عدد كبير من الأهالى من قريتى المحامدة القبلية وروافع القصير دارئرة مركز شرطة سوهاج، وقاموا بوضع الأحجار و"أفلاق" النخيل على الطريق، مما تسبب فى إعاقة حركة المرور، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى فر قائدها هاربًا ودراجة بخارية، نتج عنه إصابة أحد الأشخاص من مستقلى الدراجة البخارية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع حادث تصادم وتجمع الأهالى اعتراضًا على الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة المباحث الجنائية، والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد طلعت معاون أول المباحث، اصطدام السيارة رقم 30793 ملاكى سوهاج فر قائدها هارباً بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها عدد "3" أشخاص، مما نتج عنه إصابة زين العابدين.ع.ب، 16 عامًا طالب، ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز، "بكسر بعظمتى الساعد الأيسر"، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

من جانبهم تجمع عدد كبير من الأشخاص من أهالى قريتى المحامدة القبلية وروافع القصير التابعتين للمركز، وقاموا بوضع بعض الأحجار على الطريق وإعاقة حركة المرور على الطريق، مطالبين بعمل مطبات صناعية نظراً لكثرة الحوادث بالمنطقة.

تم إقناع المذكورين باللجوء للطرق القانونية لحل مشكلتهم، والاتصال بمسئولى المحافظة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة، والشركة المنفذة للطريق، ووعدوا بالاستجابة لطلبات الأهالى، وتم إزالة الأحجار وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد وضبط المحرضين والمتزعمين وضبط قائد السيارة مرتكبة الحادث، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4208 جنح المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.