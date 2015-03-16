أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط "R B G" و14 كبسولة ودانة بدار السلام فى سوهاج

Google+ Print
ضبط "R B G" و14 كبسولة ودانة بدار السلام فى سوهاج ضبط "R B G" و14 كبسولة ودانة بدار السلام فى سوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج أثناء مرورهم بالمنطقة الجبلية بناحية قرية صديق المنشاوى دائرة المركز من العثور على سلاح "R B G" وعدد من الكبسولات بالإضافة إلى عدد من الدانات.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بالعثور على سلاح ثقيل بالمنطقة الجبلية دائرة المركز ولم يتم إلقاء القبض على أحد بجواره.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أنه أثناء المرور بالمنطقة الصحراوية بناحية قرية صديق المنشاوى دائرة المركز، تم العثور سلاح R B G مكتمل الأجزاء عيار 40 مم يحمل رقم 67 – 46 و"7" كبسولة أسطوانية الشكل "قاذف"و "7" دانات أسطوانية الشكل "بادئ" يستخدم فـى السلاح "المشار إليه".

ورجحت التحريات أن تكون تلك المضبوطات قد تخلى عنها أحد أطراف الخصومات الثأرية خشية ضبطه بحوزتها نظراً لتكثيف التواجد الأمنى والاستهدافات المتكررة فـى الآونة الأخيرة لفرض السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة للتحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط مالك تلك المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1050 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف أحد المختصين بالدفاع المدنى لفحص الدانات والكبسولات المضبوطه لتأمينها وإبطال مفعولها واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة على أن تعرض على النيابة على وجه السرعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365