ضبط "R B G" و14 كبسولة ودانة بدار السلام فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج أثناء مرورهم بالمنطقة الجبلية بناحية قرية صديق المنشاوى دائرة المركز من العثور على سلاح "R B G" وعدد من الكبسولات بالإضافة إلى عدد من الدانات.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بالعثور على سلاح ثقيل بالمنطقة الجبلية دائرة المركز ولم يتم إلقاء القبض على أحد بجواره.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أنه أثناء المرور بالمنطقة الصحراوية بناحية قرية صديق المنشاوى دائرة المركز، تم العثور سلاح R B G مكتمل الأجزاء عيار 40 مم يحمل رقم 67 – 46 و"7" كبسولة أسطوانية الشكل "قاذف"و "7" دانات أسطوانية الشكل "بادئ" يستخدم فـى السلاح "المشار إليه".

ورجحت التحريات أن تكون تلك المضبوطات قد تخلى عنها أحد أطراف الخصومات الثأرية خشية ضبطه بحوزتها نظراً لتكثيف التواجد الأمنى والاستهدافات المتكررة فـى الآونة الأخيرة لفرض السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة للتحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحديد وضبط مالك تلك المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1050 إدارى مركز دار السلام لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف أحد المختصين بالدفاع المدنى لفحص الدانات والكبسولات المضبوطه لتأمينها وإبطال مفعولها واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة على أن تعرض على النيابة على وجه السرعة.