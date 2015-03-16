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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل قام بخطف طفل واحتجازه وطلب فدية

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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل قام بخطف طفل واحتجازه وطلب فدية السجن المشدد 10 سنوات لعاطل قام بخطف طفل واحتجازه وطلب فدية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة كل من "عاطف.م" 31 عاما، عاطل، و"صبحى.ك" 27 عاما، عامل، مقيمان روض الفرج، بالسجن المشدد عشر سنوات؛ لقيامهما باختطاف طفل تحت تهديد السلاح واحتجازه، ومساومة أهله على دفع مبلغ مالى، نظير إطلاق سراحه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قام المتهمان باختطاف الطفل "مروان.خ" 7 سنوات، مقيم روض الفرج تحت تهديد السلاح، واحتجازه بشقة، ومساومة أهله على مبلغ مالى نظير عودة الطفل.

وعقب إعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وتم تحرير الطفل المختطف بإرشادهما، وبمناقشة المتهمين اعترفا تفصيلاً بارتكابهما لتلك الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وإحالتهما لمحكمة الجنايات أصدرت حكمها.

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مصر 365