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أمن الأقصر يضبط 35 قطعة يشتبه فى أثريتها بحوزة سائق

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أمن الأقصر يضبط 35 قطعة يشتبه فى أثريتها بحوزة سائق أمن الأقصر يضبط 35 قطعة يشتبه فى أثريتها بحوزة سائق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من ضبط سائق بحوزته 35 قطعة يشتبه فى أثريتها داخل سيارته النصف نقل، وذلك بكمين "إسنا الحصين" جنوب المحافظة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن الخدمات الأمنية المعينة بنقطة "إسنا الحصين" دائرة مركز إسنا من ضبط السيارة رقم ( ٦٣٤٠ ف م ب) نصف نقل قيادة المدعو "عبد القادر.ع.ا" ٣٥ سنة سائق، مقيم بقطور محافظة الغربية، وبتفتيش السيارة تم العثور داخل الصندوق الخلفى على ٩ قطع على شكل مسلة مختلفة الأحجام و٣ رؤوس على شكل سيدة، و٢٣ قطعة طينية محروقة مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأن تلك المضبوطات هى عبارة عن عاديات سياحية وليست أثرية.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بتحرى ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٥١ إدارى مركز إسنا لسنة ٢٠١٥، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365