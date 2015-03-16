مصرع طالب فى مشاجرة بسبب لعب مباراة كرة قدم بالمنشأة سوهاج

تسببت مباراة لكرة القدم بقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأة فى مقتل طالب على يد 6 آخرين عقب وقوع مشاجرة بينهم تبادلوا خلالها الضرب بالطوب والحجارة.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بوقوع مشاجرة بين 7 طلاب بسبب لعب الكرة خلفت وراءها قتيلا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز المنشاة بوفاة الطالب "حمادة م ش" 17 عاما طالب ويقيم البياضية عقب وقوع مشاجرة بينه وبين "محمود.ع.ف" 15 عاما طالب، و"محمود.ح" 14 عاما طالب، و"طارق.خ" 14عاما طالب، و"أحمد.أ.أ" 16 عاما طالب، و"خالد.خ" 19 عاما طالب، و"مصطفى.ش" 14 عاما طالب، يقيمون بقرية العيساوية، تبادلوا خلالها الضرب بالطوب والحجارة أصابت إحداها المجنى عليه فى صدره مما نتج عنه وفاته.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المشاركين فى المشاجرة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبعرضهم على نيابة المنشأة قرر المستشار محمود عبد الوهاب مدير النيابة وبسكرتارية حسام عبد الرحمن حبس حبس ثلاثة طلاب منهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإيداع الثلاثة الآخرين دار الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيق، كما كلفت إدارة البحث بضبط طالب آخر متهم فى الواقعة وتكليف المباحث بالتحرى فى الواقعة وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.