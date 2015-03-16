النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول تعرض طفلة لاعتداء جنسى بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، باستعجال تقرير الطب الشرعى حول تعرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، للاعتداء الجنسى على يد عاملة نظافة داخل حضانة أطفال بمدينة نصر، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من ربة منزل تفيد تعرض طفلتها للاعتداء الجنسى من عاملة نظافة داخل حمام حضانة الأطفال بمدينة نصر، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.

كشفت تحقيقات أسامة كمال وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن الطفلة عادت إلى منزلها وأخبرت والدتها بما فعلته معها عاملة النظافة، فقامت والدتها بالتقدم بالبلاغ.