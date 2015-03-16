الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لـ"طفل المعادى" للنيابة الأسبوع الجارى

أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، أنه سيتم تسليم التقرير النهائى للطفل "سيف محمد كاريكا"، الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، وتوفى نتيجة التعذيب من جيرانه فى منطقة المعادى، إلى النيابة العامة الأسبوع الجارى.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن التقرير المبدئى أكد وفاة "سيف" نتيجة تعرضه للضرب على فترات بعيدة وظهور علامات شديدة لسوء تغذيته وإهماله ووجود كدمات شريطية بجانب بطنه من مثل الخرزانة المرسلة للحرز وحروق نارية بعضها تام للالتئام والآخر فى طور الالتئام وملتهب ومنتشرة بعموم الجسم فى الظهر والبطن والساقين والآليتين.

وتابع، أنه تبين أيضا وجود حرق حديث بالعضو الذكرى للطفل فى حالة متمثلة مثل الحرق بمعلقة بعد تسخينها، بالإضافة إلى كسر شرخى بخلفية وقاع الجمجمة ونزيف غزير بالمخ وكسر بالترقوة اليسرى، وانسكابات دموية حديثة وجرح تهتكى بالشفاه السفلى.