أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لـ"طفل المعادى" للنيابة الأسبوع الجارى

Google+ Print
الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لـ"طفل المعادى" للنيابة الأسبوع الجارى الطب الشرعى: تسليم التقرير النهائى لـ"طفل المعادى" للنيابة الأسبوع الجارى
أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، أنه سيتم تسليم التقرير النهائى للطفل "سيف محمد كاريكا"، الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، وتوفى نتيجة التعذيب من جيرانه فى منطقة المعادى، إلى النيابة العامة الأسبوع الجارى.

وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن التقرير المبدئى أكد وفاة "سيف" نتيجة تعرضه للضرب على فترات بعيدة وظهور علامات شديدة لسوء تغذيته وإهماله ووجود كدمات شريطية بجانب بطنه من مثل الخرزانة المرسلة للحرز وحروق نارية بعضها تام للالتئام والآخر فى طور الالتئام وملتهب ومنتشرة بعموم الجسم فى الظهر والبطن والساقين والآليتين.

وتابع، أنه تبين أيضا وجود حرق حديث بالعضو الذكرى للطفل فى حالة متمثلة مثل الحرق بمعلقة بعد تسخينها، بالإضافة إلى كسر شرخى بخلفية وقاع الجمجمة ونزيف غزير بالمخ وكسر بالترقوة اليسرى، وانسكابات دموية حديثة وجرح تهتكى بالشفاه السفلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365