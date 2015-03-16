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استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن من العادات السيئة المسببة لضعف السمع

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استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن من العادات السيئة المسببة لضعف السمع استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن من العادات السيئة المسببة لضعف السمع
العديد من الأشخاص يستخدمون الأعواد القطنية لتنظيف الأذن وإخراج الشمع منها، على الرغم من أن ذلك يعد من أسوأ العادات التى يفعلها البعض.

يقول الدكتور سمير فتحى الأشقر رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة جامعة القاهرة، إن استخدام عيدان القطن فى تنظيف الأذن، له تأثير ضار ويُحدث مضاعفات ضارة تؤثر على السمع، لافتا أن هذه العادة تعد من أسوأ العادات التى يقوم بها البعض لتنظيف الأذن لأنها تساعد على عودة الشمع مرة أخرى داخل الأذن مما قد يسبب ضعفا فى السمع.


>ويشير د. سمير فتحى الأشقر أنه فى بعض الأحيان عند استخدام عيدان القطن، قد تتسبب فى جرح الأذن أو دخول الميكروب بها ويحدث خراج بها، ويتم علاجه بعد يومين من الإصابة به، أما فى حالات الإصابة بمرض السكر فيتأخر علاج الجرح، ومن الممكن أن يحدث مضاعفات تؤثر على الأذن.

يضيف رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة أنه لا يجب العبث فى الأذن بأى شىء، سواء كان باستخدام الأعواد القطنية أو غيرها، لأن الشمع المتواجد بالأذن يخرج من تلقاء نفسه خارج الأذن، وعند استخدام هذه الأشياء يتم دخولها مرة أخرى، ومن الممكن أن يساعد ذلك على العدوى بفطر عيش الغراب الذى يتسبب فى حدوث حكة شديدة فى الأذن.

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مصر 365