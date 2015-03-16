أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 نصائح مهمة لمرضى الربو أهمها قياس التنفس

Google+ Print
6 نصائح مهمة لمرضى الربو أهمها قياس التنفس 6 نصائح مهمة لمرضى الربو أهمها قياس التنفس
الحساسية الشعبية أو ما يطلق علية الربو من الأمراض الصدرية المنتشرة والتى تصيب الإنسان خلال تغيرات الفصول.

ويقول الدكتور أحمد الحلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العينى، زميل الكلية الأمريكية لأطباء الصدر، إن الحساسية الصدرية "الربو" مرض وراثى يؤدى إلى شعور المريض بضيق فى الشعب الهوائية نتيجة تعرضه لبعض مسببات الحساسية، ومن أشهرها الأتربة والعطور الروائح وبعض الفيروسات.

وأشار الطبيب إلى أن مريض الحساسية الشعبية يعانى من بعض الأعراض والتى منها:


>1) ضيق وصعوبة فى التنفس.
>2) سعال حاد يصاحبه حدوث أزير وصفير أثناء التنفس.

وتزيد هذه الأعراض فى فترة تقلبات الجو وتغيرات الفصول، ومع هبوب الرياح والأتربة وانتشار الأنفلونزا الموسمية، كما تزيد أيضا المرض على المريض خلال فترات الليل خاصة أواخر فصل الصيف.

وأضاف أن غالبية الأشخاص المصابين بالحساسية نتيجة عوامل وراثية وأيضا وجود قابلة لجسم الإنسان للإصابة بها، كما أن الأبحاث والدراسات الحديثة أوصت بأن علاج هؤلاء المرضى مستقبلا سوف يكون عن طريق الوسائل الجينية والتى تسبب الحساسية الشعبية.

لذلك ينصح الطبيب ببعض النصائح التى يجب اتباعها من قبل مرضى الحساسية الشعبية والالتزام بها ومنها:


>1) عند اكتشاف المريض أنه يعانى من هذه الأعراض عليه الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينيكى وبعض التحاليل والفحوصات، وأهمها اختبار قياس التنفس ووظائف التنفس.
>2) يجب على مرضى الحساسية الشعبية الانتظام فى تناول العلاج مثل موسعات الشعب الهوائية والكورتيزون عن طريق الاستنشاق.
>3) الحرص على أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية خاصة فى فترات تغير الفصول ومع بداية فصل الشتاء.
>4) تجنب التعرض لمسببات الحساسية مثل العطور والأتربة والروائح النفاذة.
>5) ممارسة الرياضة وبعض تمرينات التنفس.
>6) يجب على الشخص الذى يعانى من الحساسية الشعبية من مصارحة الطبيب المعالج إذا كان يعانى من أمراض مزمنة أخرى، نظرا لأن بعض الأدوية كأدوية ارتفاع ضغط الدم تساهم فى زيادة أعراض الحساسية.

موضوعات متعلقة :


>-6نصائح للحد من نوبات حساسية الصدر لدى الأطفال
>
>-أخصائى يوضح أسباب الإصابة بالحساسية الربوية وطرق الوقاية والعلاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365