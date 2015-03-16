6 نصائح مهمة لمرضى الربو أهمها قياس التنفس

الحساسية الشعبية أو ما يطلق علية الربو من الأمراض الصدرية المنتشرة والتى تصيب الإنسان خلال تغيرات الفصول.

ويقول الدكتور أحمد الحلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العينى، زميل الكلية الأمريكية لأطباء الصدر، إن الحساسية الصدرية "الربو" مرض وراثى يؤدى إلى شعور المريض بضيق فى الشعب الهوائية نتيجة تعرضه لبعض مسببات الحساسية، ومن أشهرها الأتربة والعطور الروائح وبعض الفيروسات.

وأشار الطبيب إلى أن مريض الحساسية الشعبية يعانى من بعض الأعراض والتى منها:

>1) ضيق وصعوبة فى التنفس.>2) سعال حاد يصاحبه حدوث أزير وصفير أثناء التنفس.

وتزيد هذه الأعراض فى فترة تقلبات الجو وتغيرات الفصول، ومع هبوب الرياح والأتربة وانتشار الأنفلونزا الموسمية، كما تزيد أيضا المرض على المريض خلال فترات الليل خاصة أواخر فصل الصيف.

وأضاف أن غالبية الأشخاص المصابين بالحساسية نتيجة عوامل وراثية وأيضا وجود قابلة لجسم الإنسان للإصابة بها، كما أن الأبحاث والدراسات الحديثة أوصت بأن علاج هؤلاء المرضى مستقبلا سوف يكون عن طريق الوسائل الجينية والتى تسبب الحساسية الشعبية.

لذلك ينصح الطبيب ببعض النصائح التى يجب اتباعها من قبل مرضى الحساسية الشعبية والالتزام بها ومنها:

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>1) عند اكتشاف المريض أنه يعانى من هذه الأعراض عليه الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينيكى وبعض التحاليل والفحوصات، وأهمها اختبار قياس التنفس ووظائف التنفس.>2) يجب على مرضى الحساسية الشعبية الانتظام فى تناول العلاج مثل موسعات الشعب الهوائية والكورتيزون عن طريق الاستنشاق.>3) الحرص على أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية خاصة فى فترات تغير الفصول ومع بداية فصل الشتاء.>4) تجنب التعرض لمسببات الحساسية مثل العطور والأتربة والروائح النفاذة.>5) ممارسة الرياضة وبعض تمرينات التنفس.>6) يجب على الشخص الذى يعانى من الحساسية الشعبية من مصارحة الطبيب المعالج إذا كان يعانى من أمراض مزمنة أخرى، نظرا لأن بعض الأدوية كأدوية ارتفاع ضغط الدم تساهم فى زيادة أعراض الحساسية.