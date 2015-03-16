تعرف على الأضرار الخطيرة لإهمال وجبة الإفطار

إهمال وجبة الإفطار خطأ اعتاده البعض، على الرغم من الأضرار الصحية المترتبة على هذا السلوك، وتوضح الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة، أن إهمال تناول الإفطار فور الاستيقاظ يحرم الجسم من فوائدها، ويؤثر على النظام الغذائى طوال اليوم.

وتابعت نيفين قائلة "إهمال وجبة الإفطار عامل رئيسى فى إصابة الجسم بالكثير من الأضرار الصحية، لافتة أن الجسم يحتاج للطاقة بمجرد الاستيقاظ ويمكن تلبية ذلك عن طريق الغذاء، وبالتالى فإهمال هذه الوجبة يحرم الجسم من هذا المخزون الهائل من الطاقة".

أضرار إهمال وجبة الإفطار

>وكشفت أخصائية الباطنة عن بعض الأضرار الناتجة عن إهمال وجبة الإفطار، ناصحة بضرورة التوقف عن هذه العادة الغذائية المضطربة، وتشمل:

- إهمال وجبة الإفطار يحد تدريجياً من قدرات المعدة على هضم الطعام

>- هذه العادة تصيب الإنسان باضطرابات فى الإخراج والتخلص من الفضلات

>- الإصابة بالنهم وتناول كميات زائدة من الطعام فى وجبتى الغداء والعشاء

>- زيادة الرغبة فى تناول السكريات الضارة

>- قلة تناول المياه طوال اليوم

>- تؤثر على التركيز والقدرات الذهنية

>- تقلل من مناعة الجسم وقوته وسلامته

>- تضعف وظائف الجسم الحيوية

>- قلة النشاط والجهد البدنى، وضعف مستوى طاقة الجسم بشكل عام

>- الاصابة بالخمول بعد عدة ساعات من الاستيقاظ

>- قد يصاب الشخص بالدوخة، وانخفاض سكر الدم، والهبوط فى الدورة الدموية

>- زيادة الوزن وصعوبة التحكم فى الشهية

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