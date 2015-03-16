5 فوائد للنعناع الأخضر الطازج أهمها تسكين الألم

استخدامات النعناع الأخضر الطازج كثيرة ومتعددة، ففوائده لا تنتهى، ويساعد فى شفاء الكثير من الأمراض.

تؤكد الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة، على أن النعناع الأخضر الطازج يعد من أفضل الأعشاب الورقية التى تدخل فى علاج الكثير من الأعراض المرضية، ورائحته النفاذة، وزيته الطبيعى يفيد الجسم ويساعد على تخفيف آلام بعض الأمراض.

فوائد النعناع الأخضر ورائحته النفاذة

فوائد مشروب النعناع الأخضر

فوائد النعناع الأخضر كإضافة للطعام

>وتوضح نيفين أن مضغ وريقات النعناع الأخضر تساعد على تنقية الفم، وتهدئة التهاباته، كما يقضى على رائحة الفم الكريهة، ويهدئ الصدر، ويوسع الشعب الهوائية، ويفيد مرضى الصدر فيما يتعلق بسهولة التنفس والشهيق والزفير".>وتسترسل أخصائية الباطنة فى ذكر فوائد النعناع الأخضر موضحة أن غليه وشرب مائه يسهل عملية الإخراج والتخلص من الفضلات، ويساعد الأشخاص المصابين باضطرابات فى الإخراج، مع قدرته على امتصاص غازات البطن، والتخلص من آلامها بعد تناول الطعام.>وأوضحت نيفين أيضا أن النعناع الأخضر يعد إضافة ممتازة للطعام، ويضفى نكهة مميزة له، مع دوره كمشروب صحى فى تعزيز عملية الهضم، وتقليل نسب فساد الطعام فى الأمعاء، كما أنه أكثر إفادة من التوابل المختلفة.