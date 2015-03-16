وزير النقل يلتقي السفير اليوناني

م. عبدالله المقبل مستقبلاً السفير اليوناني

الرياض - أحمد الشمالي

استقبل معالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بمكتبه صباح أمس الأحد سفير الجمهورية اليونانية لدى المملكة السيد ايوانيس خريستوفيليس.

وقد تم في هذا اللقاء تبادل الاحاديث الودية وبحث أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان.