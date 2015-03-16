د. القصبي يوجه بترقية خدمات الصندوق الخيري الاجتماعي

الرياض محمد الحيدر

أكد وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي على أهمية تقديم أرقى وأجود الخدمات للفئات المستهدفة من برامج الصندوق الخيري الاجتماعي وهم مستفيدو الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية والأيتام والمطلقات والمعلقات والمتعافون من الإدمان وأسرهم وأسر السجناء والمفرج عنهم. وقام وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، بزيارة إلى مقر الصندوق الاثنين الماضي، واطلع على أقسامه وإداراته وخطة أعماله، وقدَّم المدير العام المكلف يزيد الرشيد، ونائب المدير العام لشؤون البرامج أحمد الغامدي، شرحاً عن سير أعمال الصندوق وأقسامه وإداراته وبرامجه وموارده وطاقاته البشرية.