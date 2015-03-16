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المتوسطة 92 تحتفي بيوم المرأة العالمي

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المتوسطة 92 تحتفي بيوم المرأة العالمي المتوسطة 92 تحتفي بيوم المرأة العالمي
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فعاليات أنثوية في يوم المرأة

الرياض – سحر الرملاوي

    نظمت المتوسطة 92 بالرياض الخميس يوما احتفاليا تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة بعنوان "تعليم المرأة قيم للماضي ودعما للمستقبل".. وقالت مديرة المدرسة خيرية الدوسري: إن المدرسة ولله الحمد تدخل في دور التطوير والجودة ومن هذا المنطلق أحببنا تكثيف البرامج الهادفة والتي بدورها تحفز وتدفع الهمم الى الاعلى وبما ان المرأة كان وما يزال لها الدور الكبير في تربية وإعداد النشء أحببنا ان نفعل هذا البرنامج والذي بدوره يبرز دور المرأة في التعليم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتكريما للمتميزات فقد تم عمل لقاء مع سيدة من خارج المدرسة كانت امية ولكنها اصرت على اكمال تعليمها حتى وصلت لاعلى درجات التعلم ومن داخل المدرسة مع المعلمة هند الاسمري باعتبارها من المعلمات المتميزات التي تبحث عن التطوير الذاتي. وقالت المعلمة هند الأسمري المشرفة العامة على البرنامج ان اليوم الذي هدف الى تعزيز قيمة المرأة وتكريس صورتها الايجابية في اذهان الناشئة. ولقد وجهت المديرة خيرية الدوسري كلمة للمرأة في يومها عبر الرياض قائلة: أقول للمرأة يكفيك شرفاً بان دينك ورسولك اعتنوا بك وجعلوا لك مكانة لم ولن تنالها اي امرأة في الديانات الاخرى كيف ولا وقد نزلت في شأن النساء سورة كاملة في القرآن توضح ما لها وما عليها من حقوق وواجبات.. يكفيك شرفاً عندما نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما.. ويكفيك شرفاً عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء ويشير الى ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

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