وزارة النقل والاتحاد الدولي للطرق ينفذان برنامجاً تدريبياً حول «طبقات الرصف الإسفلتية»

انطلقت أمس في الرياض أعمال البرنامج التدريبي المتخصص تحت عنوان (إدارة وإنشاء طبقات الرصف الإسفلتية) الذي تنظمه وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق (lRF) ويستمر لثلاثة أيام. وفي كلمة له خلال افتتاح البرنامج رحب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالغني الحربي بالمشاركين في البرنامج ولفت إلى أن هذا البرنامج يركز في كل ما يخص مواد طبقات الرصف الإسفلتية وتصميمها وإنشائها والاختبارات المتعلقة بها والمشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج للمهندسين والمتخصصين العاملين في إنشاء الطرق لإطلاعهم على آخر المستجدات في هذا المجال وتزويدهم بالمعارف، ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها في البرنامج أساسيات الأرصفة الإسفلتية وإنتاج وإنشاء الخلطات الإسفلتية، والتحكم بجودتها، والاختبارات المتعلقة بالمواد المكونة لها، واستخراج النتائج، والتقنية والتطوير المستخدمة في مجال إنتاج الأرصفة الإسفلتية. وسيحاضر فيه خبراء من الاتحاد الدولي للطرق، ومؤسسات عالمية متخصصة في مجال طبقات الرصف الإسفلتية.