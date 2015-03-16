بالصور .. محافظ أسوان يلتقى وفد المعونة الألمانية ويبحث معهم عدد من المشروعات المشتركة‎

ألتقي اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بوفد المعونة الألمانية والذي يضم السيدة هيكا هيس والسيد وولف جانج الخبراء الألمان في مجال معلومات سوق

> العمل والتعليم الفني والتدريب بحضور المهندس عاطف عبد الملاك مدير مكون معلومات سوق العمل بالمعونة الألمانية والدكتور نادي عزيز نائب رئيس

> جامعة أسوان لشئون المجتمع ومحمد الحواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وقد تناول اللقاء كيفية الأستفادة من الخبرة الألمانية من خلال الوقوف علي تجربة المراصد في تحديد إحتياجات سوق العمل في المجالات التي تتناسب مع مقومات المحافظة وثرواتها وإمكانياتها لخفض نسب البطالة بين الشباب من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة .. ومن جانبه أكد عاطف عبد الملاك علي أن أسوان من المحافظات التي تشهد رؤية واضحة نحو إقامة العديد من المشروعات المتنوعة سواء كثيفة العمالة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، هو الذي يحتاج إلي مرصد إقليمى لتصميم برامج جديدة لسوق العمل ودعم تشغيل الشباب ، وخاصة في مجالات السياحة وصناعات الفوسفات والجرانيت والرخام بالإضافة إلي الزراعة ، لافتاً إلي أنه تم من قبل افتتاح المرصد الإقليمي لرصد سوق العمل بمدرسة الشهيد محمد محسن الثانوية الفنية بنات بمدينة أسوان وذلك بالتعاون مع جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم ووزارة القوي العاملة والهجرة علاوة علي جمعية المستثمرين بهدف تقديم دراسة دقيقة ووافية عن سوق العمل واقتصادياته واحتياجاته من خلال مجموعة من التقارير والاستبيانات الميدانية التي تعتمد في عملها علي منهج ( بروسبكت ) وهو منهج مبتكر وجديد لتحسين صنع سياسات دعم التشغيل ويعد أحد الوسائل المستحدثة للتعامل مع التحدي المتمثل في ربط منظومات التعليم بسوق العمل .

وتابع بأنه سيتم عرض كل هذه الدراسات أمام متخذي القرار من أجل تعديل المناهج الدارسية وتأهيل الكوادر الشابة من الخرجين عن طريق مجموعة من الدورات المختلفة لمساعدتهم علي إيجاد فرص العمل المناسبة لهم بعد التخرج بناءاً علي دراسات المرصد.