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سموحة وبتروجيت يحافظا على حظوظهم الإفريقية

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سموحة وبتروجيت يحافظا على حظوظهم الإفريقية سموحة وبتروجيت يحافظا على حظوظهم الإفريقية

سقط نادي سموحة بهدف مقابل لا شيء أمام إنيمبا النيجري في ثالث مباريات الفريق الإفريقية.

سموحة حل ضيفا على إنيمبا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان سموحة قد بدأ دوري الأبطال من الدور الـ64، حين أطاح بأهلي طرابلس الليبي بركلات الترجيح، ليضرب موعدا من إنيمبا.

وخسر سموحة بهدف أحرزه بوسونج في الدقيقة 52، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويحل إنيمبا ضيفا على سموحة في الثالث من إبريل المقبل في إطار لقاء العودة.

وعلى الجانب الأخر سقط نادي بتروجيت 2-1 أمام دجوليبا المالي في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفيدرالية.

أهداف دجوليبا جاءت في الدقائق 14 و19 بينما هدف الفريق البترولي جاء عن طريق جيمس أوبوسكيني.

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