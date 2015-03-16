عضو اتحاد الكرة: متأكد من عودة الدوري قبل 28 مارس

أبدى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة تفاؤله باستئناف بطولة الدوري الممتاز التي توقفت منذ حادثة إستاد الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجعًا من جماهير الزمالك.

وقال زاهر: "المشهد الحالي في مصر يوحي بأن بطولة الدوري ستعود، خاصة مع وجود اتصالات مباشرة بين وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، والتي تنم عن وجود توجهات بضرورة استئناف المسابقة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "على المستوى الشخصي متأكد من عودة الدوري قبل يوم 28 مارس الجاري، وهناك جهود كبيرة يبذلها ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد الذي يتولى الملف الأمني".

وأتم زاهر: "المسؤولية جماعية بين الأندية واتحاد الكرة والإعلام بضرورة توجيه الجمهور، لأننا لا نريد الصدام مجددًا بينهم وبين القوات الأمنية".