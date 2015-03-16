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سعد سمير: حرضت نجيب على ضرب مهاجم الجيش الرواندي

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سعد سمير: حرضت نجيب على ضرب مهاجم الجيش الرواندي سعد سمير: حرضت نجيب على ضرب مهاجم الجيش الرواندي

كشف سعد سمير مدافع الأهلي عن موقف طريف جمعه بزميله في الخط الخلفي محمد نجيب خلال مباراة الجيش الرواندي التي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-0 في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سمير: "الفريق الرواندي كان يلعب باثنين مهاجمين، ضربت أحدهم ليتم استبداله بعد إصابته، ولكن دون قصد"، وأضاف ساخرًا: "قلت لنجيب أثناء المباراة اضرب المهاجم الثاني حتى نرتاح".

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن زملاءه في خط الوسط كان في قمة اليقظة خلال مواجهة الجيش الرواندي، وخففوا الضغط على دفاع الأهلي الذي لم يتعرض لاختبارات عديدة.

وأكد المدافع الدولي أن عناصر الخبرة في الفريق مثل شريف إكرامي وحسام عاشور وعماد متعب وعبد الله السعيد ووليد سليمان لعبت دورًا كبيرًا في حسم الفوز.

وأتم سعد سمير: "نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب، وذلك رغم الحرارة العالية، وافتقاد اللاعبين للياقة المباريات حيث كانت آخر مباراة رسمية منذ شهر، لذلك الكل يتمنى عودة الدوري في أقرب وقت".

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