جمعة: المتعة عادت للأهلي مع جاريدو

أشاد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي بالمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو عقب فوز الفريق على الجيش الرواندي بهدفين في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جمعة في تقرير تليفزيوني: "معجب بأداء لاعبي الأهلي أكثر من الفوز على الجيش الرواندي بملعبه، وكذلك الروح العالية والتنظيم".

وأضاف "الصخرة": "خوان كارلوس جاريدو يعمل بشكل جيد جدًا، واللاعبون يشعرون بالمتعة داخل أرض الملعب، وهو ما نفتقده منذ فترة".

وتابع: "بالنسبة لي محمد نجيب كان أفضل لاعب في مباراة الجيش الرواندي".

واستدرك مدير الكرة بالأهلي: "ولكن لا أريد أن أظلم باقي اللاعبين، لأن حسام غالي ومتعب وباسم علي وحسين السيد وتريزيجيه وحسام عاشور أدوا بصورة ممتازة".

يُذكر أن الأهلي سيلاقي الجيش الرواندي مجددًا في مصر يوم 4 أبريل المقبل.