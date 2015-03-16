تسوبيل: جاريدو مغرور .. وهذا موقفي من العودة للأهلي

اتهم راينر تسوبيل المدير الفني للجونة نظيره الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي بالتعالي والغرور.

وقال المدرب الألماني: "لعبت ضد جاريدو مرة واحدة، لمست فيه بعض التعالي والغرور".

وأضاف في تقرير تليفزيوني: "مدرب الأهلي ليس شرطًا أن يكون طائر في السماء، لأن هذه الطباع لا يحبها الشعب المصري".

وتابع: "عندما كنت مدربًا للأهلي كان جمهور الزمالك يحبني، لأنني كنت أتعامل معهم ببساطة سواء في الشوارع أو المقاهي".

وعن إمكانية عودته للأهلي مجددًا، رد تسوبيل: "أتمنى البقاء أطول فترة ممكنة في أحلى مكان بمصر .. نادي الجونة".

وعمل راينر تسوبيل مديرًا فنيًا للأهلي ثلاثة مواسم قبل رحيله عن القلعة الحمراء في 2000.