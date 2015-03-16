ترسيخ إيجابية استخدام مواقع التواصل ودعم المواهب

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ترسخ قمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» التي تنطلق غدا ولمدة يومين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- الاستخدام الإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي مستلهمة هدفها من مقوله سموه: «أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي دور متنامٍ في مختلف أوجه حياتنا فهي المنبر للطبيب لعرض خبراته ومعرفته وصالة العرض للفنان لعرض لوحاته وإبداعاته وقاعة التدريس للمعلم لتقديم معارفه وعلومه والسوق التجاري لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم».

وكشفت اللجنة المنظمة للقمة، عن مجموعة الفعاليات التي ستصاحب جلسات القمة، حيث أعلنت عن وجود سلسلة من الأنشطة المبتكرة كلياً من حيث المفهوم والتطبيق؛ ما يعزز من قيمة الحدث الذي يعد التجمع الأول من نوعه في المنطقة للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي.

ومن هذه الفعاليات المبتكرة تأتي «جلسات دردشات»، لتقدم نموذجاً حديثاً وعصرياً ومبتكراً لعرض أفضل الممارسات ومشاركة التجارب الناجحة، حيث ستوفر الجلسات الفرصة لأبرز المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف دول الوطن العربي والعالم من التواصل المباشر مع الحضور من خلال جلسات تفاعلية تناقش مواضيع تتمحور حول تأثیر منصات التواصل الاجتماعي على إنسانیتنا، وتوظيف التواصل الاجتماعي للتغلب على التحدیات، بالإضافة إلى عرض موضوعات تطرح العلاقات بين الإعلام التقلیدي والإعلام الاجتماعي ودور كل منهما في صياغة المستقبل.

متحدثون عرب

ومن المتحدثين العرب في ركن «دردشات» : علي جابر، مدير مجموعة ام بي سي وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام، ونجم الإعلام الرياضي مقدم برنامج صدى الملاعب مصطفى الآغا، وجمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وأحمد شهاب الدين الصحافي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي والشيخ ماجد الصباح الرئيس التنفيذي لـ 360 ومؤسس تي اف كي والفنانة الإماراتية أحلام والمغامر عمر سمرة.

في حين تضم قائمة المتحدثين العالميين كلاً من: براندون ستانتون، صاحب مدونة «هيومنس أوف نيويورك»، والذي يعد أحد كبار المدونين في العالم بمدونته التي تعرض قصصاً لشخصيات مختلفة من المجتمع، ويبلغ عدد متابعي صفحته على الفيسبوك أكثر من 12 مليون متابع، بالإضافة إلى كريس مسينا، مخترع الوسم (الهاشتاق)، الذي سيتحدث عن الوسم كلغة جديدة للعالم.

وسيتطرق خبير في الألعاب الذكية «التلعيب Gamification » جيب زكرمان في جلسة «العالم الواقعي لألعاب الفيديو» عن مستقبل الألعاب وكيفية الاستفادة منها في قطاعات مثل التعليم والصحة، وسيقوم مقدم البرامج النجم بدر صالح بتقديم الجلسات.

الإعلان عن الفائزين

ويشهد اليوم الأول من فعاليات القمة أيضاً الإعلان عن الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2015 لتكريم الإبداعات الفردية والمؤسسية في عدد من الفئات في مختلف القطاعات وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تهدف هذه الجائزة السنوية إلى إبراز أهم مبادرات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، والتشجيع على التواصل والتعاون بين المؤثرين والفاعلين عبر هذه الوسائل وغيرهم من أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة والجهات الداعمة لها لتحويل هذه الأفكار إلى مبادرات عملية تصب في خدمة المجتمع وتطوره وفي جميع المجالات.

منصة بارزة

وتمثل «مسابقة بذور» إحدى أهم الفعاليات المبتكرة في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حيث تمثل منصة بارزة لدعم المشاريع والمبادرات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير فرصة اللقاء بين حاضنات الأعمال ومؤسسات دعم المشاريع الجديدة مع رواد الأعمال الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيُجرى اختيار عدد من هذه المبادرات والمشاريع بعد إجراء مسابقة يتم خلالها تقديم الدعم المادي للفائزين بإشراف لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وفادي غندور، مؤسس شركة أرامكس، ومصطفى عبدالودود، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج القابضة.

ويشارك في المسابقة عدد من المشاريع الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي تشرف عليها مجموعة من حاضنات الأعمال في العالم العربي مثل «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«حاضنة واحة السيليكون»، و«أويسيس 500»، و«فلات 6 لاب»، و«إن 5».

عروض فنية

وسيحظى الحضور والمشاركون بفرصة الاستمتاع بالعروض الفنية والترفيهية المميزة ضمن «ركن المسرح»، والذي يستضيف الفنان السعودي عبد الرحمن محمد، والذي يُشتهر بقناته على يوتيوب التي يقدم عبرها عدداً من الأغاني لقصائد من الشعر العربي القديم والموشحات بطريقة مبتكرة، مصحوبة بعزف على الجيتار، وحقق أداءه الغنائي لقصيدة «أصابك عشقاً» ليزيد بن معاوية أكثر من 15 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى الكوميدي وون هو.

وسيعقد في اليوم الثاني ملتقى المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي العربي، أول حدث من نوعه يجمع أهم الشخصيات المؤثرة عربياً على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب والشخصيات المؤثرة في الغذاء والأزياء والتصميم، وذلك ضمن ملتقيات تفاعلية تعد الأولى من نوعها، ويتم فيها التناقش حول أهم القضايا المطروحة في هذا المجال.

خبراء دوليون

ويستضيف الملتقى الخبير الدولي نيكولاس كريستاكيس في ورشة عمل بعنوان «القوة الخفية للإعلام الاجتماعي»، وأليكس أوهانين، مؤسس موقع ريديت (reddit) في ورشة عمل خاصة عن صناعة الخبر في الإعلام الجديد، وجلسة أخرى للمؤثرين على موقع يوتيوب تشرف عليها أكاديمية يوتيوب، وتسلط الضوء على تجربة لويس كول كواحد من أكبر المؤثرين على موقع يوتيوب.

وفي جلسة المؤثرين في موقع فيسبوك يقدم براندن ستانتون، والذي يملك صفحة في الفيسبوك تضم أكثر من 12 مليون متابع جلسة تحت عنوان تحت عنوان «الانتقال بصفحتك إلى العالمية». وفيها سيتعرض تجربته كمدون في نقل قصص من مختلف فئات المجتمع في مدينة نيويورك وجعلها متابعة عالمياً من مختلف دول العالم، ويدير الجلسة بيمان العوضي، مقدم البرامج والمؤسس الشريك لقبيلة نيو ميديا.

أعمال وجلسات

وستشمل أعمال اليوم الثاني جلسة متخصصة في الغذاء، تسلط الضوء على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تشجيع تناول الأطعمة الصحية، وتحسين الصحة العامة، وستضم الجلسة كلاً من الشيف أسامة السيد والشيف ديما حجاوي وخبير التغذية فهد اليحيا، وتدير الجلسة الإعلامية هويدا أبو هيف، مقدمة برنامج «التفاح الأخضر».

كما سيتم في اليوم الثاني تخصيص جلسة للتصميم والأزياء تديرها الإعلامية وخبيرة الأزياء جويل مردينيان، وتضم الجلسة عدداً من الشخصيات المؤثرة في التصميم على وسائل التواصل الاجتماعي مثل صاحبة مدونة «ذي هايبرد» المتعلقة بشؤون الأزياء والموضة آسيا والخبيرة في شؤون التجميل هدى قطان والمصممة سارة المدني.

مواهب الشباب

وتدعم القمة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة مواهب الشباب عبر هذه القنوات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي تضمنتها مقولته : أظهر شبابنا العربي مواهب مميزة على قنوات التواصل الاجتماعي وأثبتوا أنهم قادرون على مواكبة التغييرات والمستجدات التي تفرضها هذه القنوات الأمر الذي حتم إيجاد منصة لتعزيز التواصل فيما بينهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم وابتكاراتهم وتوفير الأدوات والوسائل التي من شأنها دعم وتعزيز هذه المواهب والمهارات.

وتجمع القمة 1500 من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف بلدان الوطن العربي والعالم في جلسات تتركز حول الإيجابية كأسلوب تواصل، وتأثير منصات التواصل الاجتماعي على إنسانيتنا، والتواصل الاجتماعي للتغلب على التحديات، بالإضافة إلى طرح موضوعات عن العلاقات بين الإعلام التقلیدي والإعلام الاجتماعي ودور كل منهما في صياغة المستقبل.

توظيف الابتكارات

أكد معالي محمد عبدالله القرقـاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب أن الفعاليات الخاصة بالقمة تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون المنصة الأولى من نوعها التي تمكن الشباب العربي من توظيف ابتكاراتهم وإنجازاتهم بما يخدم المجتمع العربي من خلال الاستخدام الأمثل والإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تحتل مكاناً بارزاً على الساحة الإعلامية ومؤثراً فاعلاً ولاعباً رئيساً في تشكيل الرأي بين أفراد المجتمع.

وبين معاليه في تصريحات سابقة أن القمة تسعى ومن خلال فعالياتها التي تعد الأولى من نوعها إلى توفير بيئة ملائمة لتحفيز العمل الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشجيع لإيجاد نوع من التواصل والتعاون بين المؤثرين والفاعلين عبر هذه الوسائل وغيرهم من أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة والجهات الداعمة لها لتحويل هذه الأفكار إلى مبادرات عملية تصب في خدمة المجتمع وتطوره وفي جميع المجالات.

«بذور» تدعم المشاريع الجديدة

تحرص قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب ومن خلال مبادرة «بذور» على دعم المشاريع والمبادرات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر توفير منصة فريدة لجـــمع حاضنات الأعمال ومؤسسات دعم المشاريع الجديدة مع رواد الأعمال الشباب من أصحاب المشاريع والأفكار الجـــديدة على مواقــــع التواصل الاجتــــماعي، حيث سيتم اختيار عدد من هذه المبادرات والمشاريع بعد إجراء مسابقة يتم خلالها تقديم الدعــم المادي للفائزين.

وسيشارك في المسابقة عدد من المشاريع الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي يشرف عليها عدد من حاضنات الأعمال في العالم العربي مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحاضنة واحة السيليكون، وأويسيس 500 ، وفلات 6 لاب، وإن 5.

وسيعمل تقرير التواصل الاجتماعي العربي على تقديم نظرة شاملة عن واقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وذلك من خلال رصد كافة توجهات مشهد التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وتقديم نظرة مفصلة عن استخدام قنوات التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية، مشكلة بذلك المنصة الأكــبر في المنطقة للمؤثرين على قــــنوات التواصل الاجتماعي للتباحث والاطلاع على أحدث التوجهات في هذا المجال، ومنبراً لدعم الاستخدام الإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي وتكريم أفضل الممارسات على هذه القنوات.

حفل خاص لتكريم 20 فئة في مختلف القطـاعات والتخصصات

تشتمل فعاليات اليوم الأول الإعلان عن الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو من العام الماضي بهدف تسليط الضوء على أهم مبادرات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي من خلال جـــائزة سنوية تكرم الإبداعات الفردية والمؤسسية في مخـــتلف القطاعات وعبر مختلــف وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتم خلال القــــمة وفي حـــفل خاص تكريم 20 فـــئة في مختلف القطـاعات والتخصصات، حيث ســـيتم تكريم الشخصية أو الجهة الأكثر تأثيراً وتميزاً على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئات الجهات الحكـــومية، والقطاع الخاص، والمدونات، والإعــلام، والرياضة، والتسامح، وخدمة المجــتمع، والتعليم، والشباب، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والسياسة، والصحة، والفنون، والأمن والسلامة، والتسوق، والبيئة، والسياحة، والترفيه بالإضافة الى شخصية العام الأكثر تأثيراً في وسائل التواصل الاجتماعي.