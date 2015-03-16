محافظ أسوان يلتقى بوفد المعونة الألمانية

التقى مساء أمس الأحد محافظ أسوان مصطفى يسرى بوفد المعونة الألمانية، والذى يضم هيكا هيس ووولف جانج الخبراء الألمان فى مجال معلومات سوق العمل والتعليم الفنى والتدريب.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرة الألمانية من خلال الوقوف على تجربة المراصد فى تحديد احتياجات سوق العمل فى المجالات التى تتناسب مع مقومات المحافظة، وثرواتها وإمكانياتها لخفض نسب البطالة بين الشباب من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة.

وحضر اللقاء المهندس عاطف عبد الملاك مدير مكون معلومات سوق العمل بالمعونة الألمانية، والدكتور نادى عزيز نائب رئيس جامعة أسوان لشئون المجتمع ومحمد الحواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

ومن جانبه، أكد عاطف عبد الملاك على أن أسوان من المحافظات التى تشهد رؤية واضحة نحو إقامة العديد من المشروعات المتنوعة سواء كثيفة العمالة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، وهو الذى يحتاج إلى مرصد إقليمى لتصميم برامج جديدة لسوق العمل ودعم تشغيل الشباب، وخاصة فى مجالات السياحة وصناعات الفوسفات والجرانيت والرخام بالإضافة إلى الزراعة، لافتاً إلى أنه تم من قبل افتتاح المرصد الإقليمى لرصد سوق العمل بمدرسة الشهيد محمد محسن الثانوية الفنية بنات بمدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة والهجرة بهدف تقديم دراسة دقيقة ووافية عن سوق العمل واقتصادياته واحتياجاته من خلال مجموعة من التقارير والاستبيانات الميدانية التى تعتمد فى عملها على منهج (بروسبكت) وهو منهج مبتكر وجديد لتحسين صنع سياسات دعم التشغيل، ويعد أحد الوسائل المستحدثة للتعامل مع التحدى المتمثل فى ربط منظومات التعليم بسوق العمل، وتابع بأنه سيتم عرض كل هذه الدراسات أمام متخذى القرار من أجل تعديل المناهج الدارسية وتأهيل الكوادر الشابة من الخرجين عن طريق مجموعة من الدورات المختلفة لمساعدتهم على إيجاد فرص العمل المناسبة لهم بعد التخرج بناءاً على دراسات المرصد.

وأضاف عاطف عبد الملاك بأنه سيتم توقيع بروتوكول بين هيئة المعونة الألمانية ووزارة التعليم الفنى والتدريب الجديدة يتم بموجبه تقديم منحة ألمانية تصل إلى 5 مليون يورو بهدف التوسع فى هذه المراصد اعتباراً من عام 2016 لتحديد مجالات التشغيل والمشروعات الخاصة لخفض معدلات البطالة فى أسوان وبعض المحافظات الأخرى من خلال دعم القطاعات الاقتصادية داخل هذه المحافظات.