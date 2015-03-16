وسائل التواصل الاجتماعي أقصر الطرق إلى الجمهور

تبنت وزارات ودوائر محلية في الدولة وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام وفيسبوك وقناة بلاك بيري واللينكد ان» طريقة سريعة لنشر الأخبار والتوعية والتحذير من بعض الشائعات التي يتم تناقلها من مصادر غير موثوقة، وأكد مسؤولون وقائمون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطفرة الحالية التي شهدتها هذه الوسائل بسبب التطور السريع في التقنيات الحديثة مثل الأجهزة الذكية اختصرت المسافات وسرعت عملية الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

لافتين إلى أن هذه الوسائل أصبح يستخدمها الصغير قبل الكبير من كلا الجنسين في مختلف أرجاء العالم من أجل نشر الوعي الثقافي وبناء جسور التواصل بين الناس، بعضهم البعض، وبينهم وبين المسؤولين في شتى القطاعات.

رضا المتعاملين

وتفصيلاً، أكد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن التواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة ولا يمكن أن تكتمل منظومة أي دائرة أو مؤسسة تسعى إلى تقديم افضل الخدمات من دون هذه القنوات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية العملية والشخصية.

ونوه بأن فريق عمل من إدارة الإعلام والعلاقات العامة يتابعون كافة قنوات التواصل الاجتماعي ويردون على استفسارات الجمهور خلال ساعة على مدار الساعة بالإضافة إلى خدمة آمر على الرقم 8005111 ، مفيداً بأن عدد المتابعين في الفيسبوك بلغ 17 ألف مشترك.

فيما سجل تويتر 25 ألفاً و295 مشتركاً اما الانستغرام فبلغ 20 ألفاً و700 ، مبيناً انه تم إطلاق قناة على البلاك بيري في بداية العام الجاري وتم تسجيل 175 مشتركاً عليها فيما بلغ عدد المنشورات عليها 339 منشوراً وعدد الزيارات 574 زيارة من المتابعين.

وقال: إن أبرز المواد التي يتم وضعها على مواقع التواصل تتعلق بالقوانين الجديدة أو الخدمات المقدمة أو أي تغيير يهم الجمهور، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية والإقامة والأوراق المطلوبة واهم الإرشادات التي توفر على الجمهور عناء البحث عنها ساعات وتمنحه المعلومات الصحيحة بأقصر الطرق.

مشيراً إلى أن فريق الإدارة المعني بمتابعة تلك المواقع يقوم يومياً بوضع ما يقارب 10 بوستات تتضمن أخبار وفاعليات الإدارة، وفي أوقات المؤتمرات الدولية أو الفاعليات الكبري يصل العدد إلى 42 بوستاً.

وأشار اللواء المري إلى انه سيتم قريباً إطلاق مواقع تواصل باللغة الانجليزية لخدمة أفراد الجمهور من الجاليات الأجنبية، مع العلم انه يتم فعليا التواصل عبر الإيميل أو عبر الرد على استفسارات الجمهور على تلك المواقع باللغة الانجليزية، وأن الإدارة تقوم كذلك بالرد على الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني الذي يصلها وغالباً ما يكون من أشخاص خارج الدولة.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مرآة حقيقية وسريعة للخدمات التي تقدمها الإدارة ومستواها ومدى رضاهم عن الموظفين وأن أفراد الجمهور بإمكانهم التعبير بحرية عن آرائهم واقتراحاتهم في تحسين أداء العمل إذا ارتأوا ذلك، مبيناً أن المعلومة تصل إلى الجمهور بأسرع الطرق وأن هذه الوسائل منافس قوي لوسائل الإعلام.