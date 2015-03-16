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وزير خارجية ليبيا ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم علاقات التعاون الثنائي

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وزير خارجية ليبيا ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم علاقات التعاون الثنائي وزير خارجية ليبيا ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا ودعم علاقات التعاون الثنائي

وزير الخارجية الليبي محمد الدايري

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، أمس الأحد، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية في تصريح، الليلة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “إن الدايري ناقش مع نظيره الإيطالي، في العاصمة الإيطالية روما، تطورات الأوضاع في ليبيا والحوار الوطني والذي تعقد جلساته بالمملكة المغربية وسبل دعمه من أجل عودة الاستقرار للبلاد”.

وأضاف أن الدايري أبدى ارتياحه بالاهتمام المتزايد الذي تولي بعض الدول الأوروبية بشأن الدور الذي تقوم به ليبيا في حربها على الإرهاب، مؤكدًا على أهمية الاجتماع المزمع عقده في إيطاليا يوم الأربعاء المقبل والذي يجمع وإيطاليا والجزائر.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية الإيطالي أكد أن الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المتنازعة هو الحل الوحيد للأزمة التي تمر بها ليبيا، لافتًا إلى أنه لابد من إعطاء الوقت الكافي لكل الأطراف المتحاورة من أجل دراسة كل الخيارات والوصول إلى حل يخرج ليبيا من أزمتها الراهنة.
> أ ش أ

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