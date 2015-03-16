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القبض علي مدرس تربية رياضية هتك عرض تلميذ ابتدائي بالغردقة‎

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القبض علي مدرس تربية رياضية هتك عرض تلميذ ابتدائي بالغردقة‎ القبض علي مدرس تربية رياضية هتك عرض تلميذ ابتدائي بالغردقة‎

أرشيفية

القت مباحث قسم ثان الغردقة ،القبض على مدرس العاب رياضية باحدى المدارس الابتدائية بالغردقة بتهمة هتك عرض تلميذ بالصف الاول الابتدائي وذلك بعد بلاغ لاسرة الطفل ضد المدرس.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، اخطارًا من الرائد هشام الأمير معاون مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد تلقيه بلاغًا من اسرة طفل بالصف الاول الابتدائى تتهم فيه مدرس العاب رياضية بالمدرسة بهتك عرض الطفل والإعتداء عليه جنسيًا بالمدرسة، وكشفت تفاصيل البلاغ ان والدة الطفل لاحظت مروره بحالة نفسية سيئة و مستمرة، وأنه طوال الليل يحلم بأحد المدرسين أثناء نومه .

وبمناقشته قال الطفل أن احد المدرسين يقوم بممارسة افعال غريبة معه فى المدرسة واعتدى عليه .

وبعد تقنين الإجراءات قام تمكنت قوة أمنية من القاء القبض على المدرس المتهم الذى يبلغ من العمر 45 عاما، الذى انكر ارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

 

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