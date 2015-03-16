محافظ الفيوم: دعم مشروعات الشباب بتمويل من 25 ألفًا إلى 2 مليون جنيه

أعلن المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، عن البدء فى تفعيل المشروع للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، والذى يتضمن عدة مشروعات متنوعة يتم طرحها للشباب بتمويل من 25 ألفًا إلى 2 مليون جنيه.

مشيرًا إلى أن هذه المشروعات منها مشروعات تُقام فى محل الإقامة، ومشروعات يدوية، وإنتاج زراعى، ومشروعات أخرى يطرحها الشباب بأنفسهم من خلال بنك للأفكار ككيان مختص بهذا الشأن يتم بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى تكوين فريق تسويقى بالمحافظة مع اعتبار اتحاد المصدرين العرب المسئول عن التصدير .

وأضاف المحافظ أنه سيتم تمويل المشروعات من خلال عدة فئات للقروض الميسرة بواقع قرض بقيمة 25 ألف جنيه بدون ضمانات وبفائدة 28% يسدد على 12 شهرًا، وقروض تبدأ من 25 ألفًا حتى 100 ألف جنيه على أن يساهم طالب القرض بنسبة 10% من قيمة القرض وبفائدة 12% يسدد على 60 شهرًا، وقروض تبدأ من 100 إلى 250 ألف جنيه يساهم طالب القرض بنسبة 15% من قيمة القرض وبفائدة 12% فقط، وقروض تبدأ من 250 إلى 2 مليون جنيه يساهم طالب القرض بنسبة 30% منها وبفائدة 12% أيضًا، وقروض أكثر من 2 مليون جنيه يساهم طالب القرض بنسبة 40% من قيمة القرض.

وصرح محافظ الفيوم بأنه بداية من الأسبوع الجارى سيتم تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات من خلال المقرات التى تم تخصيصها بكافة مراكز المحافظة، وأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات من إجراءات بنكية وإدارية وسرعة الانتهاء من إجراءات القرض خلال 5 أيام على الأكثر وبمجرد استيفاء الأوراق المطلوبة، مضيفًا أن المحافظة ستقوم بدور رئيسى من خلال المتابعة المستمرة لخطوات التنفيذ والمشاركة فى تسويق المنتجات، مؤكدًا أن المشروع يفتح سوقًا للعمل الحقيقى أمام الشباب بالقرى والمدن للانطلاق نحو ثقافة العمل الحر .

جدير بالذكر أن المشروع أعلن عنه اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، خلال الشهر الماضى، ويهدف إلى توفير مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، ويتم تفعيله فى 15 محافظة كمرحلة أولى منها محافظة الفيوم، وقد قامت محافظة الفيوم بتخصيص 6 مقار بمراكز المحافظة المختلفة كوحدات إدارية وتنفيذية للمشروع.