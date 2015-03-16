محافظ كفر الشيخ: الإعلان عن منظومة النظافة الجديدة الأسبوع المقبل

صرح الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم الإعلان عن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظة بمدن مطوبس ودسوق وفوة، الأسبوع المقبل قائلا: "نظراً لوجود مقومات السياحة بهذه المدن مثل السياحة النيلية بمطوبس ومسجد إبراهيم الدسوقى بدسوق والـ365 أثرا الموجودين بفوة يجعل لهم الأولوية فى الاهتمام بمستوى النظافة حتى يصل السائح إلينا لمشاهدة هذه المدن السياحية والاستمتاع بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عبد الواحد أن المحافظة خلال الأشهر المقبلة ستشهد تغييرات كثيرة واهتماما كبيرا من الدولة.