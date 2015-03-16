محافظ الأقصر يطالب رؤساء المدن بوضع رؤية مستقبلية للخطط الاستثمارية

طالب محمد بدر محافظ الأقصر، رؤساء المدن والمراكز ومديرى الإدارات على مستوى المحافظة بوضع رؤية مستقبلية للخطة الاستثمارية، مشددا على ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مساء اليوم الأحد، مع رؤساء المدن وعدد من مديرى المديريات بالمحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة فى الفترة المقبلة، والوقوف على مدى التنفيذ بهدف الإسراع فى تقديم خدمات للمواطنين فى كل المرافق.

ونوه المحافظ إلى أهمية المرونة والابتكار فى العمل بعيدا عن الروتين والإجراءات البيروقراطية، مع الالتزام بالقانون ليكون له مردود على المجتمع المحلى، بما يسهم فى تنفيذ خطط ومشروعات متكاملة يشعر المواطن بها.

ولفت محمد بدر محافظ الأقصر إلى ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية فى المواعيد المحددة لها، واستغلال الاعتمادات المالية، فيما يحقق الصالح العام عبر تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى أعمال رصف الطرق وتغطية الترع والنظافة العامة وتحسين البيئة ومد الكهرباء والمياه بمدن ومراكز المحافظة.