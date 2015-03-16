عصام شرف يصل الأقصر للمشاركة فى حفل افتتاح مهرجان السينما الأفريقية

وصل إلى محافظة الأقصر، مساء الأحد، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وسفراء السنغال وبوركينا فاسو وغينيا ومالى للمشاركة فى حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الاثنين.

واستقبل محمد بدر محافظ الأقصر الضيوف بالمطار ثم رافقهم حتى مقر إقامتهم بفندق الونتر بلاس التاريخى المطل على كورنيش النيل.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الافتتاح فى العاشرة صباحًا بتحرك الذهبيات من أمام فندق ونتربلاس مع مراكب للفرق الفنية الشعبية حتى معبد الكرنك بحضور السفراء والوزراء والضيوف الآفارقة ورئيس مجلس الأمناء د.عصام شرف وعلى رأسهم (سفير دولة السنغال – سفير دولة بوركينا فاسو – سفير دولة غينيا- المستشار الثقافى لدولة مالى – المستشار الثقافى لسفارة كينيا – السفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق – وزير الثقافة – وزير الشباب والرياضة) .