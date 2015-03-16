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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الجديد لمستلزمات البيت العصرى

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افتتح الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ مساء الأحد، المعرض الجديد الدائم لمستلزمات البيت العصرى بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس مجدى عطا لله السكرتير العام المساعد واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس وليد سليمان، والدكتور مصطفى جميل منسق المجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ، وأعقبه بتفقد المحلات التى امتلأت بالسلع المعروضة من ملابس وأحذية ومستحضرات تجميل.
>محافظ كفر الشيخ يتجول فى المعرض الدائم عقب افتتاحه- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتجول فى المعرض الدائم عقب افتتاحه

وشدد المحافظ على ضرورة بيع السلع بأسعار تناسب جميع المواطنين، ليكون المعرض مقصد أهالى كفر الشيخ لشراء احتياجاتهم ولا يضطرون للتسوق من خارج المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يسلم على أحد العارضين- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يسلم على أحد العارضين

محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم استغلال الأهالى- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم استغلال الأهالى


>محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة كفر الشيخ- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة كفر الشيخ

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