أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا: عرض 3 مشروعات اقتصادية ضخمة توفر 100 ألف فرص عمل

Google+ Print
محافظ المنيا: عرض 3 مشروعات اقتصادية ضخمة توفر 100 ألف فرص عمل محافظ المنيا: عرض 3 مشروعات اقتصادية ضخمة توفر 100 ألف فرص عمل
أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن المحافظة قد تقدمت بـ3 مشروعات عملاقة فى المؤتمر الاقتصادى، وهى عباره عن استغلال المواد المحجرية، والزراعة، والسياحة، لتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، واستصلاح وزراعة 48 ألف فدان، وإقامة 4 منتجعات سياحية.

وقال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن أول المشروعات هو استغلال المواد المحجرية كالحجر الجيرى والطوب الطفلى والطوب الرملى، بعد أن أسفرت الدراسات الجيولوجية عن تواجد عدد 15 نوعًا من المواد المحجرية بدرجات نقاء عالية، تنتشر فى العديد من المواقع داخل حدود محافظة المنيا شرق وغرب النيل.

وأشار اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إلى أن المشروع الثانى هو إنشاء واستصلاح (24) قرية بالظهير الصحراوى بإجمالى مساحة (48،624) ألف فدان، تستوعب عدد (2 مليون نسمة و500 ألف من السكان) تقديرياً، مما يقابل نسبة (45%) من إجمالى سكان المحافظة الحالى، وذلك لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص مساحة (100) فدان بكل قرية لإنشاء منطقة صناعات صغيرة كثيفة العمالة، مما يتيح نحو (160) ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تخصيص (100) فدان لإنشاء مجمعات للتعليم العام والفنى (الزراعى والصناعى) لاستيعاب عدد (6300) طالب بكل مرحلة تعليمية بكل قرية، وقد تم عرض هذا المشروع من خلال وزارة الزراعة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان.

وتابع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن المشروع الثالث هو مشروع لإنشاء أربع منتجعات سياحية عالمية، تقع هذه المنتجعات بالقرب من المناطق الأثرية، وتطل على ظهير صحراوى فريد وترتفع من 100م إلى 180م فوق سطح البحر ، مما يعطيها تفردًا فى الموقع، وسيتم عرض هذا المشروع من خلال وزارة السياحة.

وأكد المحافظ، أن هذه المشروعات سوف توفر فرص عمل لآلاف الشباب، كما أنها سوف تسهم فى دفع عجلة التنمية وتعمير منطقة الصحراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365