محافظ المنيا: عرض 3 مشروعات اقتصادية ضخمة توفر 100 ألف فرص عمل

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن المحافظة قد تقدمت بـ3 مشروعات عملاقة فى المؤتمر الاقتصادى، وهى عباره عن استغلال المواد المحجرية، والزراعة، والسياحة، لتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، واستصلاح وزراعة 48 ألف فدان، وإقامة 4 منتجعات سياحية.

وقال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن أول المشروعات هو استغلال المواد المحجرية كالحجر الجيرى والطوب الطفلى والطوب الرملى، بعد أن أسفرت الدراسات الجيولوجية عن تواجد عدد 15 نوعًا من المواد المحجرية بدرجات نقاء عالية، تنتشر فى العديد من المواقع داخل حدود محافظة المنيا شرق وغرب النيل.

وأشار اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إلى أن المشروع الثانى هو إنشاء واستصلاح (24) قرية بالظهير الصحراوى بإجمالى مساحة (48،624) ألف فدان، تستوعب عدد (2 مليون نسمة و500 ألف من السكان) تقديرياً، مما يقابل نسبة (45%) من إجمالى سكان المحافظة الحالى، وذلك لخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص مساحة (100) فدان بكل قرية لإنشاء منطقة صناعات صغيرة كثيفة العمالة، مما يتيح نحو (160) ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تخصيص (100) فدان لإنشاء مجمعات للتعليم العام والفنى (الزراعى والصناعى) لاستيعاب عدد (6300) طالب بكل مرحلة تعليمية بكل قرية، وقد تم عرض هذا المشروع من خلال وزارة الزراعة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان.

وتابع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن المشروع الثالث هو مشروع لإنشاء أربع منتجعات سياحية عالمية، تقع هذه المنتجعات بالقرب من المناطق الأثرية، وتطل على ظهير صحراوى فريد وترتفع من 100م إلى 180م فوق سطح البحر ، مما يعطيها تفردًا فى الموقع، وسيتم عرض هذا المشروع من خلال وزارة السياحة.

وأكد المحافظ، أن هذه المشروعات سوف توفر فرص عمل لآلاف الشباب، كما أنها سوف تسهم فى دفع عجلة التنمية وتعمير منطقة الصحراء.