حبس تاجر مخدرات لاتهامه بالاتجار بالبانجو فى الدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر البانجو، حيث تم ضبطه وبحوزته 17 لفافة.

وكشفت التحريات أن المتهم مقيم بمنطقة الهرم ويتردد على الدقى للقاء عملائه، وأثناء مطاردته أصيب ضابط بجروح متفرقة، حيث حاول المتهم الهرب بسيارته ما دفع الضابط للتعلق بالسيارة، إلا أنه سقط ثم طارده مرة أخرى حتى تمكن من ضبطه.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدقى تفيد باتجار "أحمد.م" 38 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة الدقى لترويج بضاعته.

وبإعداد كمين له وأثناء مطاردته حاول المتهم الهرب بسيارته، إلا أن الضابط، الذى أعد كمينًا له طارده وتعلق بالسيارة، إلا أنه سقط أرضا ليعود مرة أخرى لمطاردته وضبطه وبحوزته 17 لفافة من مخدر البانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وأسفر الحادث عن إصابة الضابط بكدمات وسحجات بالجسم وتمزق بأربطة الساق اليسرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.