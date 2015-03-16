لوكا توني يهزم نابولي بهدفين لصالح فيورنتينا ولاتسيو

(إفي): قاد المهاجم المخضرم لوكا توني فريقه هيلاس فيرونا للتغلب على ضيفه نابولي بهدفين دون رد، من توقيعه، في مباراة الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وفقد نابولي فرصة الانقضاض على المركز الثالث، ليتساوى في الرصيد مع لاتسيو مؤقتا بـ46 نقطة، لكنه يحل رابعا بفارق الأهداف مع مباراة متأخرة للاتسيو.

كما أعطى فرصة لفيورنتينا بتقليص الفارق إلى نقطة وحيدة مع نابولي.

ويحل ميلان ضيفا على فيورنتينا بينما يستضيف تورينو لاتسيو في باقي مباريات الجولة.

ووصل فيرونا فحصد النقطة 32 بالمركز الـ14.

تقدم لوكا توني مبكرا (ق7) بعد مراوغة رائعة لدفاع الفريق الجنوبي، ومن ثم ضاعف النتيجة (ق51) من متابعة متقنة لكرة عرضية.

وحافظ فيرونا على نظافة شباكه رغم طرد لاعبه جاكوبو سالا في الدقيقة 90.