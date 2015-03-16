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صلاح ضد ميلان - سلاح فيورنتينا من أجل كسر عقدة 10 سنوات

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صلاح ضد ميلان - سلاح فيورنتينا من أجل كسر عقدة 10 سنوات صلاح ضد ميلان - سلاح فيورنتينا من أجل كسر عقدة 10 سنوات

يستعد نادي فيورنتينا لاستقبال ميلان مساء الإثنين في مسابقة الدوري، وعينه على فوز لم يحققه على أرضه أمام الروسونيري منذ 10 سنوات مستعينا بالجناح المصري محمد صلاح.

فيورنتينا فشل في الفوز على ميلان على ملعب "أرتيميو فرانكي" منذ عام 2005، وبالتحديد منذ 20 نوفمبر 2005، حين فاز 3-1 بأهداف مارتن يورجنسن ولوكا توني (2).

منذ ذلك الحين، فيورنتينا لعب على أرضه أمام ميلان ثماني مباريات، تعادل 3 وخسر 5.

وسيعول المدرب فينشينزو مونتيلا كثيرا على نجمه المصري محمد صلاح من أجل كسر هذه العقدة، بعدما قدم الأخير أداء مذهلا منذ انتقاله لإيطاليا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

فقد استعاد فيورنتينا عافيته نوعا ما بعد الهزيمة الساحقة 4-0 أمام لاتسيو في الدوري، وتعادل 1-1 أمام روما في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، وكان صلاح قد صنع هدف الفيولا الوحيد في المباراة لصالح زميله جوسيب إليسيتش.

وسيبحث فيورنتينا عن الفوز من أجل الاقتراب أكثر من لاتسيو ونابولي صاحبي المركزين الثالث والرابع في "الكالتشيو".

إذ يبتعد حاليا عن الثنائي بفارق أربع نقاط فقط، وفوزه على ميلان سيقربه أكثر من المركز الثالث الذي يطمح في الحصول عليه من أجل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وسيدخل زملاء صلاح المباراة بأفضلية معنوية أمام ميلان، وذلك لأن الفيولا لم يخسر أمام الروسونيري سوى مرة وحيدة في أخر 7 مواجهات بينهما، فاز 3 وتعادل 3.

وعلى الرغم من أن فيورنيتنا يمر بفترة ممتازة حاليا على صعيد النتائج، فإنه أكثر فريق استقبل أهدافا ضد ميلان من بين كل أندية الدوري الإيطالي..234 هدفا.

وكان لقاء الدور الأول، والذي كان الصدام الأول بين زملاء الإيطالي السابقين مونتيلا وفيليبو إنزاجي، قد انتهى بالتعادل 1-1..سجل الهدفين، نيجل دي يونج لميلان وإليسيتش لفيورنتينا.

ومن المرجح أن يبدأ صلاح أساسيا في تلك المواجهة، إذ يعتبر الدولي المصري هو أيقونة فيورنتينا حاليا في هز شباك الخصوم.

وعلى الجانب الأخر، سيغيب اللاعب المصري الأصل ستيفان شعراوي عن قائمة الروسونيري بسبب الإصابة.. وكان ميلان قد أصدر بيانا أكد فيه أن اللاعب قد يعود قبل مواجهة الدربي أمام إنتر ميلان الشهر المقبل.

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