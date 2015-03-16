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بالفيديو - ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بضرب ليفانتي

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بالفيديو - ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بضرب ليفانتي بالفيديو - ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بضرب ليفانتي

(إفي): فاز ريال مدريد اليوم على ضيفه ليفانتي بهدفين نظيفين في الجولة الـ27 من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل جاريث بيل الهدف الأول (ق18) بعد متابعة لمقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو التي أخرجها الدفاع من على خط المرمى لتصل للويلزي الذي سددها منهيا صيامه عن التهديف.

وجاء الهدف الثاني للريال بعد تسديدة من رونالدو لمست قدم بيل بصورة بسيطة لتدخل شباك ليفانتي ويحتسب الهدف للويلزي (ق40).

وكان الشوط الأول شهد الكثير من الفرص الخطيرة أبرزها تمريرة الفرنسي كريم بنزيمة لرونالدو داخل منطقة الجزاء حيث سددها البرتغالي إلا أن القائم أبعدها (ق4).

مع بداية الشوط الثاني واصل ريال مدريد استحواذه على الكرة حيث جاءت أخطر فرصة حينما حرم الحظ بنزيمة (ق64) من تسجيل واحد من أجمل اهداف الموسم بعد أن حول من لمسة واحدة عرضية رونالدو بكعبه ولكنها ارتطمت بالقائم.

بعدها كانت أخطر فرص الريال (ق90) في الشوط الثاني عقب تمرير بيل الكرة برأسه لرونالدو ولكن الأخير سددا بعيدا عن المرمى.

بدوره أهدر المغربي نبيل الزهر الذي نزل بديلا في آخر نصف ساعة من عمر اللقاء فرصة لتقليص الفارق قبل النهاية بدقيقة بعدما تسلم تمريرة من تونيو لكنها سددها فوق المرمى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الريال لـ64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر قبل مواجهتهما في 22 من الشهر الجاري بالكلاسيكو على ملعب كامب نو، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 25 نقطة في المركز الـ18.

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