البابا تواضروس ينيب أسقف الشباب للقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

أناب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، الأنبا موسى أسقف الشباب ، لمقابلة وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة رانا روراباخر ، والذي زار الكاتدرائية المرقسية أمس الأحد .

وخلال اللقاء قام الأنبا موسى بتقديم شرح لأعضاء الوفد حول المشروعات الأربعة الكبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي ستأخذ الزحام الإداري من القاهرة الحالية إليها ، إذ يدخل القاهرة حاليا ما يقرب من مليون مواطن يوميا لزيارات إدارية وأسرية ، ومشروع قناة السويس الجديدة التي ستكون شريانا جديدا للتجارة العالمية من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا والغرب ، وما سيتضمنه المشروع من مؤسسات زراعية وتجارية وصناعية وسياحية .

> وشرح الأنبا موسى للوفد الأمريكي مشروعي تعمير سيناء ، وسيتم تخصيص مساحة شاسعة من الأرض للشباب لإستزراعها، والمثلث الذهبي في قنا وسفاجة والقصير لاستخراج المعادن والغاز والفحم النظيف.

وأكد الأنبا موسى ، اهتمام الرئيس السيسي منذ بداية توليه الرئاسة بالمحتاجين قائلا “إن الرئيس السيسي في بداية انتخابه تحدث عن أن عدد المحتاجين للمساندة يزيد عن 70% من الشعب ، ولابد من رفع مستواهم سريعا وها هي المشروعات العملاقة التي ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب ، مع دخل قومي متزايد ، ونمو في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة .

وقال أسقف الشباب ” إن ثورة 30 يونيو، حين خرج الشعب بالملايين في كل أنحاء مصر، تأييدا للحكم المدني ، ورافضا للحكم الديني ، قام بها الشعب ثم خرج الجيش بقيادة الرئيس السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع ، لحماية الثورة خوفا من دخلاء قد يعملون على إفساد هذه الثورة”.

> وأضاف ، أن مصر تنعم بالسلام والاستقرار والأمن وتستقبل مئات الآلاف من السياح والضيوف بسلام.

أ ش أ