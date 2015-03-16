أخبار عاجلة

مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البابا تواضروس ينيب أسقف الشباب للقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

Google+ Print
البابا تواضروس ينيب أسقف الشباب للقاء وفد من الكونجرس الأمريكي البابا تواضروس ينيب أسقف الشباب للقاء وفد من الكونجرس الأمريكي

البابا تواضروس

أناب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، الأنبا موسى أسقف الشباب ، لمقابلة وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة رانا روراباخر ، والذي زار الكاتدرائية المرقسية أمس الأحد .

وخلال اللقاء قام الأنبا موسى بتقديم شرح لأعضاء الوفد حول المشروعات الأربعة الكبيرة للرئيس عبد الفتاح وهى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي ستأخذ الزحام الإداري من القاهرة الحالية إليها ، إذ يدخل القاهرة حاليا ما يقرب من مليون مواطن يوميا لزيارات إدارية وأسرية ، ومشروع قناة السويس الجديدة التي ستكون شريانا جديدا للتجارة العالمية من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا والغرب ، وما سيتضمنه المشروع من مؤسسات زراعية وتجارية وصناعية وسياحية .
> وشرح الأنبا موسى للوفد الأمريكي مشروعي تعمير سيناء ، وسيتم تخصيص مساحة شاسعة من الأرض للشباب لإستزراعها، والمثلث الذهبي في قنا وسفاجة والقصير لاستخراج المعادن والغاز والفحم النظيف.

وأكد الأنبا موسى ، اهتمام الرئيس السيسي منذ بداية توليه الرئاسة بالمحتاجين قائلا “إن الرئيس السيسي في بداية انتخابه تحدث عن أن عدد المحتاجين للمساندة يزيد عن 70% من الشعب ، ولابد من رفع مستواهم سريعا وها هي المشروعات العملاقة التي ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب ، مع دخل قومي متزايد ، ونمو في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة .

وقال أسقف الشباب ” إن ثورة 30 يونيو، حين خرج الشعب بالملايين في كل أنحاء ، تأييدا للحكم المدني ، ورافضا للحكم الديني ، قام بها الشعب ثم خرج الجيش بقيادة الرئيس السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع ، لحماية الثورة خوفا من دخلاء قد يعملون على إفساد هذه الثورة”.
> وأضاف ، أن مصر تنعم بالسلام والاستقرار والأمن وتستقبل مئات الآلاف من السياح والضيوف بسلام.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب