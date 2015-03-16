الغبان يبحث مع منسق التحالف الدولي دور الداخلية العراقية في محاربة تنظيم ” داعش” الإرهابي

بحث وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان مع منسق التحالف الدولي لمحاربة تنظيم(داعش) الإرهابي ، الجنرال جون آلن دور وزارة الداخلية في الحرب على التنظيم.

> حضر اللقاء الذي عقد في بغداد مساء أمس الأحد الوفد المرافق لجون آلن الذي يضم مساعد وزير الخارجية الأمريكي برين ماكجورك ومسئولين في السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد الجانبان أهمية الدعم الدولي للعراق وأولوية الضربات التي ينبغي أن توجه ضد تجمعات مسلحي (داعش) ، وسبل مساندة جهود الشرطة الاتحادية وتدريبها بما يناسب احتياجات المعركة والسيطرة ومسك الأرض بعد التحرير.

واستعرض الغبان وآلن الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وضرورة التركيز على دعم العراق دون تحميله نتائج الصراعات الإقليمية والتنافسات بين بعض قوى المنطقة.

أ ش أ